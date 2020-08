Velký návrat Satoranského zhatil povolávací rozkaz

Zpočátku bláznivý nápad, že by Tomáš Satoranský mohl začít hrát domácí ligovou soutěž basketbalistů za mateřský USK Praha, dokud nezačne v listopadu či prosinci nová sezona NBA, už dostával konkrétní obrysy. Znělo to zajímavě pro klub i nejlepšího českého hráče, šlo by o nesmírně atraktivní záležitost pro diváky, stopku realizaci ale celému projektu vystavil povolávací rozkaz z Chicaga.