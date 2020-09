Nejvyšší domácí soutěž basketbalistů bude využívat videorozhodčí

"Asociace ligových klubů i celá NBL si od zavedení IRS slibují zpřesnění některých výroků, protože basket je velice rychlá hra a nejlepší basketbalové soutěže už video využívají," uvedl generální manažer Děčína Lukáš Houser, kterého klubová asociace vybrala za koordinátora projektu.

"Je tak skvělé, že bude i v naší lize, kterou to zatraktivní a možná v ní i o něco ubude vášní, protože po zhlédnutí videa ta rozhodnutí budou muset všichni respektovat. V koncovkách utkání to tak může pomoct zklidnit situaci. Hlavně tam to bude velice důležité a byl to i základní motiv k pořízení IRS," doplnil Houser.

Pomoc videa vítají i rozhodčí. "Je to pro ligu velice zásadní změna, zejména ve vztahu k basketbalové veřejnosti a transparentnosti rozhodování v nejdůležitějších momentech, protože přejímáme to dobré, co se už používá v zahraničí," uvedl šéf českých rozhodčích Robert Vyklický, který má s IRS bohaté zkušenosti z pískání euroligových zápasů.

"Takřka ve všech okolních ligách nějaká forma videa funguje, přináší to i větší klid mezi fanoušky a hráče. Důvěra v rozhodčí při správném používání videa totiž výrazně roste, což se už prokázalo," prohlásil Vyklický.

Systém, který financovala ČBF a Asociace ligových klubů (ALK NBL), se mohl využít už v play off minulé sezony, ale tu v polovině března předčasně ukončila pandemie koronaviru. Naplno se rozjede v novém ročníku, který začne v pátek duelem Brna s Kolínem.

"Instalace do hal, seřízení systému a zaškolení personálu klubů trvalo zhruba pět měsíců," doplnil Houser, podle něhož se i díky asociací rozhodčích (ČABR) podařilo vše dotáhnout před startem ročníku. NBL chtěla mít kvůli regulérnosti systém dostupný na všech zápasech.

"A také jsme chtěli být absolutně připraveni a proškoleni. Fotbal podle mě propásl šanci, jak využití videa zpopularizovat, a to nejen u nás. Celosvětově se to začalo používat trochu nešťastně, což jsme my nechtěli," poukázal Vyklický na to, že se při basketbalovém projektu chtěli poučit i ze zavádění VAR v domácí nejvyšší fotbalové soutěži, kde nebyl dostupný všude.

"Naší snahou bylo od začátku ukázat, že je to dobrá věc, slouží k nalezení nejlepšího rozhodnutí, uklidňuje emoce a dává smysl. My jako rozhodčí toho uvidíme víc a má to pro nás i vzdělávací funkci," řekl Vyklický.

Použití videa si může vyžádat po konzultaci se svými dvěma kolegy pouze první rozhodčí utkání. "Nikdo mu tak z přenosového vozu jako ve fotbale nemůže zavolat: 'Teď by ses měl jít podívat.' Je to prostě sport. Upřímně - mně přijde, že ve fotbale se kouzlo hry lecjakým využíváním IRS ztratilo. Chybně odpískaný faul nebo udělená žlutá k tomu vždy patřily, byť jistě chybně posouzená penalta je ve fotbale zásadní věc, která téměř vždy znamená ovlivnění výsledku," podotkl Vyklický.

"V basketu je to ale jiné. Jedna špatně posouzená nesportovní chyba nebo přešlap trojkového oblouku není vždy pro zápas osudový, což je zásadní rozdíl," dodal Vyklický.

Možnost jedné trenérské výzvy za zápas jako v NBA bude NBL zvažovat do budoucna. "Tohle bude otázka dalších jednání a využití systému a možná by se to celé ještě zatraktivnilo. Jinak pro IRS platí, že se řídíme manuálem FIBA," dodal Houser. Sudí mohou podle videa posuzovat hodnotu koše, hodnotu střely při střeleckém faulu, hrubost faulu, poruchu časomíry, určení správného exekutora trestných hodů a řešení násilného chování.

V posledních dvou minutách čtvrté čtvrtiny a každého prodloužení, kdy už se zastavuje čas prakticky po každé akci a přezkum je tak možný okamžitě, se může zjišťovat i to, od koho se odrazil míč do autu (nikoliv ale, zda se míč do zámezí dostal, či nedostal), zda koš padl v limitu 24 sekund, kdy se faulovalo mimo míč v okamžiku střely či jestli byl míč nedovoleně zahrán nad obroučkou.

Na konci každého hracího období mohou rozhodčí zkontrolovat, zda padl koš nebo se hráč dopustil faulu ještě před jeho vypršením času, přičemž se prověřuje i to, zda koši nepředcházel technický prohřešek útočícího týmu, třeba porušení limitu osmi nebo 24 sekund. Například faul ale už nejde odvolat, i kdyby video ukázalo, že nešlo o nedovolený zákrok.

I přes využití sedmi kamer mohou být některé situace neprůkazné. "K tomu ale dochází i v Eurolize, kde je na zápasech 12 kamer a celý systém stál tři miliony eur," dodal Vyklický.