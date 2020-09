Czudek čeká od hráčů kreativitu a zvažuje, zda nevzít cizince

Bez opor Václava Bujnocha a Rostislava Dragouna, kteří přestoupili do Svitav, vstoupí v neděli v Ústí nad Labem do ligy basketbalisté Opavy. Chybět bude také Vojtěch Bratčenkov, který ze zdravotních důvodů přerušil sportovní kariéru. A posily? Pouze mladíci Jan Mička a Adam Robenek ze Snakesu Ostrava.

„Jádro týmu zůstalo, ale odešli nám klíčoví hráči, které nahradí mladí kluci sbírající zkušenosti. Musíme se trochu modlit abychom zůstali zdraví a uvidíme, jak budou na tom ostatní týmy," uvedl trenér BK Opava Petr Czudek.

V přípravě Opava sehrála sedm utkání. Prohráli jediné na palubovce finálového aspiranta Svitav. „Z přípravných utkání těžko můžete odhadnout vlastní sílu, pozici, na které bychom se měli pohybovat. Hlavně na mladších hráčích je vidět, že bude nějaký čas trvat, než naberou sebevědomí a budou hrát dobré minuty za první tým. Pomoci by jim mělo to, že budou hrát první i druhou ligu. Přece jenom zápas je lepší než trénink," pokračoval Czudek.

Ten se bude muset zkraje sezony obejít bez zraněného Radima Klečky, který po odchodu Dragouna hrál na postu druhého rozehrávače za Jakubem Šiřinou. „Radim bude hodně chybět. Uvidíme, jak u něj bude probíhat rekonvalescence. Uvažovali jsme, že přivedeme zahraničního hráče, přemýšleli jsme i pivotovi za Bujnocha, ale doba je nejistá, proto jsme se rozhodli pro variantu s mladými hráči," přiblížil Czudek a nastínil, že tahle varianta ještě definitvně uzavřená není. „Kdyby liga probíhala bez přerušení a situace by z našeho pohledu nevypadala tabulkově dobře, tak někoho přivést musíme. Věřím, že se to nebude zapotřebí."

Rozehrávka opavských útočných akcí bude znovu především na ostříleném Jakubu Šiřinovi, připravený naskočit bude Lukáš Bukovjan. „Na Kubovi je to postavené, soupeři se na něj budou připravovat. Apeluji proto na ostatní hráče aby se přidali do organizace, byli kreativní. Jsme spolu dlouho, souhra tady je. Potřebujeme nějakého kreativního hráče. Nemusí to být jen rozehrávač," uvedl opavský trenér.