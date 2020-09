Basketbaloví průkopníci. Na reprezentačních dresech se objeví nápis Česko

„Jsme tak trochu průkopníci, s odvahou nám vlastní jdeme jako první v tomto státě vzorem pro ostatní. Snad všechny ostatní evropské země používají na dresech jednoslovný zeměpisný název, a protože ideou sportu je apolitičnost, tak bez politického označení státního útvaru," dodává Jansta a jako příklad uvádí úřadující mistry světa Španěly, který mají na svých žlutočervených dresech Espaňa.

Změnu podporují i reprezentanti. „Česko mi přijde jako výstižný nápis, podobně mají vyjádřené jméno na dresu ve své řeči i další země, které jsou třeba rovněž republikou. Jen namátkou mě teď hned napadá Francie, Řecko, Srbsko," líčí kapitánka ženského družstva Kateřina Elhotová. „Mně ten tvar jednoho slova v češtině na dresu dává nějak větší smysl, než když jsme tam měli v angličtině formální název celého státního útvaru," míní její mužský protějšek Vojtěch Hruban.

Otazníky u premiéry

Vedení českého basketbalu jen doufá, že epidemiologická situace v zemi dovolí v listopadu ostrou premiéru nových dresů. Muže čeká domácí utkání kvalifikace ME s Belgií, která však v tomto okamžiku považuje Česko za rizikovou zemi ohledně šíření koronaviru „Snažím se věřit, že se to nějak povede odehrát, ale těch faktorů proti tomu je děsně moc," uvažuje Hruban, podle nějž by v případě rizika mělo spíš dojít k odložení zápasů. „Možná lepší než utkání bez lidí v úplném tichu, tak to posunout třeba na únor. Horší je, že nikdo nezaručí, že to tou dobu bude lepší," přemítá.

Zástupci národních týmů Kateřina Elhotová a Vojtěch Hruban představili nové dresy českých basketbalových reprezentací.

Michal Kamaryt, ČTK

Ženy mají bojovat o účast na evropském šampionátu na vlastní palubovce hned dvakrát, proti Dánkám a Italkám. Dresy mají trojí barevné provedení. Pro muže je domácí modrá varianta, pro ženy červená a pro zápasy venku mají obě kategorie společnou bílou. „Červená speciálně pro ženy se mi líbí, beru ji jako takovou holčičí a hraju v dresech této barvy asi nejradši. Moc si neumím představit, že bychom v listopadu reprezentační vůbec nehrály, ale obávám se, že u toho nemusí být vůbec fanoušci. Snad by pro ně byl alespoň nějaký přenos v televizi, aby viděly dresy v akci," přemítá Elhotová.

Obří billboard

Kampaň zavádění nové identity národního týmu podpoří i obří padesátimetrový billboard, nepřehlédnutelný z pražského Nuselského mostu. Vedle obou reprezentačních kapitánů je na něm v dresu s nápisem Česko vyfocen i Tomáš Satoranský, který ale na páteční prezentaci na Královském předmostí chyběl, protože už míří za povinnostmi do Chicaga.

Hruban měří dva metry, na plakátu je ale pětkrát větší. „Je hodně zvláštní vidět se v takhle nadživotní velikosti. Ten detail je tak výrazný, jako kdybych se zblízka koukal na sebe do zrcadla. Navíc kousek odsud bydlí tchán, tak čekám, jak zareaguje na podobu takhle velikého zetě," usmívá se křídelník z Nymburka.

Kateřina Elhotová a Vojtěch Hruban představili nové dresy českých basketbalových reprezentací.

Michal Kamaryt, ČTK

S nadhledem bere sebe na billboardu i hráčka pražského USK. „Měřím tam snad deset metrů, ale řekla bych, že výraz na fotce mám dobrý, a tak nějak se toleruju. Naštěstí po magistrále tolik nejezdím, abych se musela neustále sledovat, ale je vtipné, když mi kamarádi posílají fotku se mnou jako s holkou z plakátu," směje Elhotová.

Zástupci národních týmů Kateřina Elhotová a Vojtěch Hruban představili nové dresy českých basketbalových reprezentací.

Michal Kamaryt, ČTK