Evropská šampionka a vicemistryně světa Kulichová končí kariéru

"Hlavou se mi konec kariery honil už delší dobu. Bohužel jsme kvůli koronaviru museli (minulou) sezonu ukončit dříve a já měla čas to všechno rozmyslet," uvedla Kulichová na webu České basketbalové federace.

V minulosti působila i v nejlepších českých klubech - s Brnem vyhrála v roce 2006 Evropskou ligu a později nastupovala za USK Praha. S basketbalem začínala v rodných Pardubicích ve Studánce, ligu hrála také za Trutnov. V Turecku oblékala dres Besiktase a Galatasaraye Istanbul a Ankary.

Petra Kulichová (v bílém) se natahuje po míči ve čtvrtfinálovém duelu s Chorvatskem.

fiba.com

"Vzpomínám v dobrém na všechna angažmá. Všechny týmy a země, kterými jsem si prošla, mi daly hodně. S Brnem jsem vyhrála Euroligu, v Turecku jsem poznala, jaké to je žít v zahraničí, poznat novou kulturu, jazyk, přátele. A jsem moc ráda, že jsem kariéru mohla zakončit v Hradeckých lvicích," prohlásila hráčka, která se podílela na evropském titulu v roce 2005 a druhém místě na domácím mistrovství světa o pět let později.

Česká basketbalistka Petra Kulichová (vpravo) si kryje míč před Američankou Nnemkadi Ogwumikeovou.

Vlastimil Vacek, Právo

"Nejraději vzpomínám na MS 2010, které se odehrálo v České republice, na to se nedá zapomenout. Celá Česká republika prožívala náš úspěch s námi a to je nezapomenutelné," řekla Kulichová, účastnice olympijských her v Aténách, Pekingu a Londýně. S národním týmem se rozloučila před třemi roky.

Šestinásobná mistryně české ligy u basketbalu nezůstane. "Chci se vydat úplně jinou cestou. Ale nikdy neříkej nikdy a třeba se k tomu někdy nějakým způsobem vrátím," prohlásila Kulichová.

Petra Kulichová z Hradce Králové ve finálovém utkání Českého poháru basketbalistek Final Four s BK Žabiny Brno.

Josef Vostárek, ČTK