Nymburk bude hrát nově v Lize mistrů jen s Dijonem, Bursou a kvalifikantem

Nymburk měl původně hrát ještě se Zaragozou, v níž působí český reprezentant Vít Krejčí, Nižním Novgorodem, Szombathely a Lublinem, jak rozhodl los 15. července. Podobně jako v Evropské lize žen, kterou hraje ZVVZ USK Praha, byly ale následně skupiny rozděleny jen na čtyřčlenné.

Zatímco ženská Euroliga se odehraje na dvou turnajích (od 29. listopadu do 5. prosince a od 17. do 23. ledna), které bude pořádat vždy jeden z účastníků čtyř skupin, Liga mistrů bude pokračovat systémem každý a každým doma a venku (6 kol) v dříve naplánovaných termínech v úterý a ve středu. Soutěž začne 20. října a nejlepší dva celky z každé skupiny postoupí do osmifinále.

Nymburk byl v poslední sezoně Ligy mistrů s 26 body ze 14 utkání vůbec nejlepším týmem základních skupin a v osmifinále vyřadil tureckou Bandirmu 2:0 na zápasy. Následně byla soutěž v polovině března přerušena a vyvrcholí až příští týden od středy do neděle turnajem v Aténách. Nymburk čeká ve čtvrtek čtvrtfinálový duel na jeden zápas s domácím AEK.