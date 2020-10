Zatím nevydržíme hrát náš standard celý zápas, litoval Benda

"Věděli jsme, že mají zkušený tým a výborné hráče. Ale myslím, že jsme nebyli daleko od toho, abychom vyhráli. Zatím nás bohužel na začátku sezony trápí nevyrovnané výkony jak na útočné, tak na obranné polovině. Nejsme schopní hrát delší časový úsek náš standard, který od sebe očekáváme. Hru, co jsme hráli minulou sezonu," řekl Benda.

Nymburku vyšel vstup do utkání, po první čtvrtině vedl, ale pak převzal taktovku soupeř. "My nemáme špatné začátky, vstoupíme do utkání s energií, ale postupem času to jde dolů a najednou začneme hrát jejich hru. AEK hrál spíše pomalu a to nám prostě nesedí. My musíme běhat. To, co nás zdobí, je rychlá hra a v zápase nám to občas někde chybělo," podotkl nymburský matador.

"Je tam vždycky úsek, jako bychom v tom zápase vypnuli. To nás stojí to, že se soupeř vrátí do zápasu, a pak je to těžké se s tím popasovat. Těch úseků je tam víc, než bychom si přáli. Je začátek sezony, věřím, že se to bude čím dál víc zlepšovat," podotkl Benda.

"Bohužel ten finálový turnaj připadl na začátek. Já doufám, že z toho můžeme vytěžit, že víme, co nás trápí. Některé úseky byly výborné, ale nejsem schopni v nich vydržet delší čas," prohlásil.

Furt jsme byli na dosah

I za nepříznivého stavu i o 15 bodů ve třetí čtvrtině věřil, že se dá se zápasem ještě něco udělat. "Furt jsme byli na dosah, abychom vyhráli, ale zlomily nás tam zbytečné ztráty a špatná rozhodnutí v obraně i v útoku. Ve třetí i čtvrté čtvrtině jsme se přiblížili a chyběl tam kousek, abychom je trošku více znervózněli, dotáhli se na nějakých pět bodů a pak by to možná vypadalo jinak," litoval Benda.

Dal osm bodů, z toho dvě trojky. Tou druhou ve třetí čtvrtině po patnáctibodovém náskoku AEK snížil na devítibodové manko. "Snažil jsem se nějak prospět týmu, trojky přišly ve chvíli, kdy jsme nějak stahovali, ale zase jsme to nedotáhli na rozdíl, kdy by byl soupeř nervózní z toho, že on musí vyhrát a on je favorit," dodal Benda.