Greenovi po neproměněné trojce ve finále NBA hrozili smrtí

Rozehrávač Los Angeles Lakers Danny Green a jeho snoubenka obdrželi v závěru finálové série play off NBA výhrůžky smrtí. Po pátém utkání s basketbalisty Miami, v němž Green v koncovce neproměnil tříbodovou střelu a jeho tým prohrál, se hrozby objevily na sociálních sítích. Lakers se povedlo finále ukončit v neděli a získali 17. titul, jímž vyrovnali rekord Bostonu.

Třiatřicetiletý Green se dozvěděl o výhrůžkách od své partnerky Blair Bashenové. Velkou hlavu si z nich nedělal. "Koneckonců je to jenom basketbalový zápas. Dostávají ze sebe emoce a potřebují někoho, na koho svalí vinu. Já byl u poslední akce, takže jsem byl snadný terč," uvedl před šestým zápasem, v němž Lakers v neděli zdolali Miami po jednoznačném průběhu 106:93.

Green přispěl k rozhodující výhře jedenácti body. Vzkazy na sociálních sítích ho nerozhodily. "Neobtěžovalo mě to, bylo mi to jedno, prostě jsem to ignoroval. Názory těch lidí mě nezajímají. Záleží mi jen na lidech z týmu. Pro mě je důležité, aby mi věřili oni a já jim," prohlásil čerstvý trojnásobný vítěz NBA.

Tituly dokázal vybojovat se třemi různými kluby, což se povedlo jen čtyřem hráčům v historii soutěže. S Greenem to nyní dokázal hvězdný LeBron James, v minulosti to byli Robert Horry a John Salley. Green vyhrál NBA v roce 2014 se San Antoniem a loni s Torontem.