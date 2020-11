O výjimku pro restart soutěží požádá také basketbal

"Kooperativa NBL znovu začne kompletním devátým kolem 16. listopadu. Ještě před tímto termínem, pokud nám to bude umožněno, proběhnou dohrávky, tedy některé z 18 zápasů, jež nemohly být sehrány za prvních osm kol," uvedl šéf asociace ligových klubů mužské NBL Tomáš Kotrč v tiskové zprávě.

"Myslíme si, že hráčky, které skoro měsíc netrénovaly, potřebují alespoň deset dní tréninku, abychom minimalizovali možnost zranění. Oficiální start soutěže by měl být 20. listopadu s tím, že některé dohrávky zápasů z úvodních kol se budou hrát od 14. listopadu," přidal guvernér ženské ligy Daniel Kurucz.

Vedení obou soutěží ještě dnes odešle Národní sportovní agentuře oficiální žádosti o restart ligy, včetně příloh týkajících se formátu soutěže, termínu zahájení a bezpečnostních opatření. "S kluby jsme diskutovali i náklady, možnosti a formy testování a samozřejmě trvanlivost PCR testů, případně použití jiných. Tady jsme stále v oblasti zjišťování informací," dodal Kotrč.

Až tři zápasy týdně?

Záležet bude na rozhodnutí, jestli platnost testu bude 48, nebo 72 hodin. Pokud by byla uznána třídenní lhůta, bylo by možné odehrát tři zápasy týdně, což by lize usnadnilo dohrání všech 66 utkání, která byla odložena kvůli přerušení a umístění týmů do karantén.

"Ani tohle ještě nevíme. Není to nikde popsané a zvažují se tak prováděcí podmínky, přičemž 72 hodin zatím není tabu," uvedl Kotrč s tím, že třídenní lhůtu bude liga preferovat zejména s ohledem na finanční náročnost. "Dosud to byla zaběhlá lhůta. Její zkrácení by navíc zahltilo laboratoře a pro řadu sportů by to znamenalo zdvojnásobení nákladů na testování," uvedl.

Ženská liga se naopak spokojí i s dvoudenní platností testů. "Chtěli bychom, aby stačil jeden test na dva zápasy," prohlásil Kurucz.

Kluby se také shodly na sdílení nákladů na testy na koronavirus, na které jim zhruba z jedné třetiny přispěje svaz. "Chápou, že nějaký díl bude i na nich, ale Asociace ligových klubů i Česká basketbalová federace jim chtějí výraznou měrou přispět," uvedl Kotrč.

Kluby finanční tlak zvládnou

"Všechny kluby potvrdily, že to pro ně bude finančně zvládnutelné. Úplně přesně se nedá říct, jakou částkou bude federace přispívat, protože nevíme, jak dlouho ještě a jakým způsobem se bude povinně testovat. Na finančních nákladech se bude podílet jak federace, tak asociace ženských klubů, tak i kluby," dodal Kurucz.

Ve hře by navíc měla být i státní podpora z programu COVID Sport 2. "Tento program bude přispívat každému klubu a v basketbalové lize má každý tým nárok čerpat až do výše milionu a dvě stě padesáti tisíc korun, z čehož se počítá, že část bude využita právě i na hrazení testů," řekl Kotrč.

Podobně to vidí i Kurucz. "Na program se hodně těšíme, protože se o něm hovoří už dlouho, a jakmile bude možné požádat o podporu, tak budeme chtít, aby kluby část peněz věnovaly na testování," prohlásil Kurucz, který se ohradil proti kritice Slavie Praha.

"Nebál bych se toho. Kluby na to peníze mít budou, včera mi to potvrdilo všech devět týmů, které se zúčastnily jednání, jež trvalo přes dvě a půl hodiny," prohlásil. "Zástupci Slavie byli průběžně informováni o všech našich krocích stejně jako ostatní kluby. Byli pozváni i na videokonferenci, které se nezúčastnili," dodal.