Začátek NBA 22. prosince posvětila Rada guvernérů

Základní část se zkrátí z tradičních 82 zápasů o deset. Minulý ročník totiž skončil kvůli nucené čtyřměsíční pauze způsobené pandemií koronaviru teprve 11. října. Právě na konci října NBA v minulých letech začínala. I další klíčové záležitosti Rada guvernérů v úterý jednohlasně posvětila, což měla být jen formalita.

Hráčská asociace, která se původně přikláněla až ke startu sezony v polovině ledna, předběžně odsouhlasila dřívější začátek již v minulém týdnu. V pondělí poté s vedením soutěže dohodla další parametry včetně například platového stropu, jenž zůstane na částce 109,1 milionu dolarů.

Draft, kterého se zúčastní i český reprezentant Vít Krejčí, je naplánován na 18. listopadu, po něm se otevře trh s volnými hráči. Ti budou moci začít s kluby vyjednávat od 20. listopadu, nové smlouvy budou moci podepisovat o dva dny později.

O lídra českého týmu Tomáše Satoranského byl na MS v Číně mezi zástupci médií zájem.

ČBF/Václav Mudra

Tréninkové kempy by měly začít 1. prosince. Nejlepší kluby minulé sezony tak čeká rekordně krátká pauza, protože od finále mezi LA Lakers a Miami uběhne jen sedm týdnů. Zato osm klubů včetně Chicaga s Tomášem Satoranským, kterých se netýkala dohrávka sezony v bublině na Floridě, hrálo naposledy už na začátku března.

Zda a případně kdy se budou moci vrátit do hal diváci, není vzhledem k situaci s covidem-19 jasné. Vedení NBA ujistilo, že pokračují jednání ohledně zdraví a bezpečnosti, až týmy znovu začnou cestovat. Aktuálně už nákazu řeší klub New York Knicks, neboť musel zavřít tréninkové centrum a poslat do karantény tři zaměstnance.