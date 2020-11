Basketbalisty čekají v Litvě přísná opatření

"Po mistrovství světa v Číně jsme řekli, že to nejhorší máme za sebou a čeká nás jednodušší organizace. Bohužel to není pravda a není to jednoduché," řekl při dnešní videokonferenci s novináři manažer týmu Michal Šob. "Jedeme totiž podle třech bezpečnostních protokolů," dodal.

Národní tým, který se ve Vilniusu utká s Belgií a Dánskem, totiž kromě vlastních opatření musí dodržovat také nařízení ze strany litevských úřadů a Mezinárodní basketbalové federace (FIBA). "Litva v posledních hodinách opatření změnila, zatímco podle FIBA musí mít všichni negativní test z úterý nebo ze středy. A pak druhý ne starší 48 hodin," popsal Šob.

"Dokonce nesmíme vstoupit do hotelu dřív, než prokážeme dodržení všech protokolů. Všichni máme vlastní pokoje a jako tým se nesmíme ani scházet u jídla, což je poměrně extrémní. Takže pojedeme v režimu trénink-návrat, budeme zavření na hotelu a jídlo budeme dostávat na pokoje," prohlásil Šob.

Basketbalisté během dvou týdnů podstoupí čtyři až pět testů na koronavirus. "Myslím, že se ještě nestalo, aby se realizační tým reprezentace sešel před sanitkou, kde byl testován. Pak jsme udělali velký kruh a řešili jsme, co je potřeba ještě udělat a zařídit. Přes roušky jsme si vzájemně ani nerozuměli," přidal Šob úsměvnou historku.

Přísná opatření proti šíření koronaviru se projevila také na nominaci, ve které chybí například pivot Patrik Auda z Jokohamy. "Japonci jsou i s ohledem na pořádání olympiády velmi striktní a neexistuje výjimka, ať už jste prezident, ministr nebo VIP osoba. Při návratu do Japonska prostě všichni musí na 14 dnů do karantény, což je šest soutěžních zápasů, navíc bez tréninku. Proto jsme se rozhodli, že v tomhle extrémním případě Patrik nedorazí," řekl Šob.

"Sezvat hráče, aby se sešli v jeden okamžik na stejném místě, nebylo nic lehkého. S nadsázkou o tom, kdo odletí do Litvy, nerozhoduje trenér, ale potvrzení covidového testu. Říkal jsem trenérovi, ať mi napíše ideální nominaci a já že mu ji tři hodiny před odletem proškrtám podle ideální nominace z laboratoře," prohlásil Šob.

Také proto se vedení české reprezentace rozhodlo vytvořit vlastní "bublinu" už nyní v Praze, kde se bude sedmnáctičlenný tým připravovat. "Opatření jsou přísná a kvůli ochraně hráčů chceme být papežštější než papež. A poprvé také letíme charterem. Ale i tak to je ruská ruleta, protože jednoho dne může být i přes všechna opatření test pozitivní a netušíte, jak se to stalo," uzavřel Šob.