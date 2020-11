Při Hrubanově absenci povede basketbalisty jako kapitán Šiřina

Šiřina, který je v současné nominaci jedním ze sedmi zástupců úspěšného týmu z loňského mistrovství světa v Číně, dostal dodatečný dárek k sobotním 33. narozeninám. "Nečekal jsem to. Bylo to pro mě překvapení. Spíš to beru jako záskok za Vojtu, který se nemohl zúčastnit tohoto 'okna'. Prostě jako náhrada v situaci, jaká je," uvedl Šiřina v tiskové zprávě České basketbalové federace.

Hruban převzal roli kapitána po Pavlu Pumprlovi, který se rozhodl po šestém místě na světovém šampionátu ukončit reprezentační kariéru. V nové roli vedl tým poprvé v únorových zápasech kvalifikace ME v Pardubicích proti proti Dánsku (75:71) a ve Vilniusu proti Litvě (89:97). Po nedávném narození syna dal ale Hruban před nacházejícími kvalifikačními zápasy přednost rodině.

Basketbalisté se do Vilniusu přesunuli v pondělí a Ginzburg jmenoval kapitána po dnešním prvním tréninku v dějišti. "Nikdy žádné zápisné do pozice kapitána nebylo. Funkce jsou víceméně jednoduché - řekneme si dresscode a pak nějaké předzápasové rituály. Jinak máme dobrou partu, takže tam není co korigovat. Tím to má kapitán lehčí," dodal Šiřina.

