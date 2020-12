Na začátku přípravy hlásí NBA tři případy koronaviru

Zatímco Warriors odložili začátek individuální přípravy na dnešek a celý tým by měl společně trénovat až od příštího týdne, Wizards pouze umístili nakaženého hráče do karantény. Podle protokolu NBA mohou celky zahájit společnou přípravu v neděli, přípravné zápasy jsou naplánovány od 11. do 19. prosince.

Poté co se minulý ročník soutěže dohrál kvůli koronavirovému přerušení až na konci září, nemohla liga stihnout tradiční říjnový začátek. V základní části, která odstartuje 22. prosince, odehraje každý tým 72 zápasů místo obvyklých 82. Sezona bude ochuzena i o únorové Utkání hvězd.