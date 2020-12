NBA umožní v nové sezoně šetřit klubům zdravé hráče

NBA podle informací televize ESPN v oběžníku klubům sdělila, že mohou šetřit hráče v případě několika zápasů v rychlém sledu, jež se nevysílají v celostátní televizi. Odpočinek se také může týkat opor týmů, které došly letos daleko do play off, či hráčů zotavujících se z nákazy koronavirem.

Elitní basketbalová soutěž v posledních letech dbá na to, aby za každých okolností týmy nasazovaly do zápasů základní části nejsilnější možnou sestavu. Vzhledem k tomu, že o titul se letos bojovalo vinou koronavirové pandemie až do půlky října a nová sezona začíná už před Vánoci, rozhodla se NBA pravidla zmírnit. Těžit by z toho mohly hvězdy LeBron James a Anthony Davis z Los Angeles Lakers či opora Miami Jimmy Butler, kteří mají od finále jen zhruba dvouměsíční pauzu.

Vedení soutěže nicméně upozornilo kluby, že pokud využijí zmírnění pravidel v neoprávněných případech, hrozí jim pokuta minimálně 100 tisíc dolarů.