Chicago - Atlanta 104:124 Chicago zahájilo NBA bez Satoranského a porážkou s Atlantou

Basketbalisté Chicaga vstoupili do sezony NBA bez Tomáše Satoranského, který po nucené pauze v závěrečné přípravě jenom sledoval domácí porážku Bulls od Atlanty 104:124. Český reprezentant do utkání nezasáhl poté, co se teprve v úterý vrátil k tréninku po preventivní karanténě kvůli kontaktu se spoluhráčem nakaženým koronavirem.