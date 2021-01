Automatický reflex nebo úmysl? Tenhle incident však hráče přijde pěkně draho

Pokud by šlo o dva hráče, nebylo by z toho žádné velké haló. Jenže rozehrávač Utahu Jordan Clarkson nestrčil během pátečního domácího utkání proti Phoenixu do protihráče, nýbrž do sudího a od vedení NBA teď dostal pokutu 25.000 dolarů (536.000 korun). Incident se odehrál v úvodu druhé čtvrtiny, kdy Clarkson bezprostředně poté, co dostal svůj tým do vedení, vypíchl soupeři při rozehrávce míč a snažil se jej dostat pod kontrolu. V cestě se mu ale ocitl sudí, od jehož nohy se míč odrazil do Clarksona a do autu, oba se málem srazili a hráč poté arbitra reflexivně odstrčil.