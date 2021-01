Nymburk začal nový rok v lize basketbalistů rekordní výhrou

Jubilejní 700. zápas v české nejvyšší soutěži odehrál Petr Benda, který dosáhl této hranice jako šestý hráč v historii. Osmatřicetiletý pivot přispěl k výhře Nymburka šesti body. "Zápas jsem si užil jako každý jiný. Věřím, že když mi bude držet zdraví, tak bych mohl zaútočit v počtu zápasů i na Radka Nečase," zmínil Benda ligového rekordmana, který odehrál v soutěži 903 utkání.

Vítězstvím o 57 bodů Nymburk ještě překonal listopadový vzájemný zápas, v němž vyhrál v Hradci Králové 102:52. Vyšší rozdíl ve skóre než dnes šestnáctinásobní čeští mistři zaznamenali v této sezoně jen v prosincovém duelu proti Děčínu (115:53).

Zleva Petr Benda z Nymburka a Ondřej Peterka z Hradce Králové. Petr Benda nastoupil k 700. ligovému utkání.

Vít Šimánek, ČTK

"Na soupeři nebyla vidět skoro žádná snaha a to mrzí nejen mě, ale i ostatní spoluhráče. Hrát proti soupeři, který nemá snahu s námi soutěžit, není dobré a je to škoda. Před středečním zápasem proti Dijonu by nám více prospělo, kdyby soupeř více vzdoroval a my si mohli vyzkoušet nějaké akce připravené na Ligu mistrů," posteskl si Benda po utkání, v němž domácí od stavu 17:14 předvedli unikátní bodovou šňůru 33:0.

Zleva Lukáš Kantůrek z Hradce Králové a Retin Obasohan z Nymburka.

Vít Šimánek, ČTK

K vítězství si Nymburk pomohl celkem 17 trojkami, odevzdaný soupeř si nevynutil ani jeden trestný hod. Na výkonu Hradce byla znát absence klíčového hráče Pedy Stamenkoviče. "Těsně před utkáním se rozhodlo, že nebude hrát a někteří kluci zůstali v hlavě jako opaření. Mnozí byli úplně bez sebevědomí. S některými hráči si musím promluvit, bylo to šílené. My jsme nestříleli ani jeden trestný hod. Když dostaneme šňůru 33:0, to se nikomu nehraje dobře. Stamenkovič, to je prostě půlka výkonu našeho týmu," řekl trenér hostů Lubomír Peterka.

Souboj nejhorších týmů soutěže rozhodlo až prodloužení, v němž Olomoucko doma podlehlo Ostravě 93:100. Novou huť střelecky táhli Zane Waterman (22 bodů), Radek Pumprla (21) a Justus Alleyn (20).

Basketbalová liga mužů - 17. kolo: Nymburk - Hradec Králové 120:63 (35:14, 66:22, 95:42) Nejvíce bodů: Palyza 24, Obasohan 13, Harding 12 - Peterka a Barac po 11, Šoula 10. Olomoucko - Ostrava 93:100 po prodl. (20:14, 37:40, 61:60, 82:82) Nejvíce bodů: Bezbradica 26, Pekárek 22, Váňa 13 - Waterman 22, Pumprla 21, Alleyn 20.