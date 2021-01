New Orleans - Toronto 120:116 New Orleans v koncovce zdolalo Toronto, Houston uspěl bez Hardena

Basketbalisté New Orleans zvítězili v NBA nad Torontem po zvládnuté koncovce a připsali si čtvrtou výhru v sezoně ze šesti zápasů. Už páté vítězství má Philadelphia, která si poradila s Charlotte 127:112. Houston zdolal Sacramento 102:94, přestože mu chyběl zraněný nejlepší střelec James Harden. Naopak dobrou formu nepotvrdila Indiana, která prohrála s New Yorkem 102:106.

New Orleans v závěru zdolalo Toronto

New Orleans v poslední čtvrtině přišlo o až dvanáctibodové vedení, ale Pelicans se dokázali vzpamatovat. V závěrečných dvou a půl minutách hry dovolili soupeři už jen jeden bod a sami si v útoku počínali zkušeně. Fauly trestal přesnými trestnými hody nejlepší střelec zápasu Brandon Ingram, autor 31 bodů, klíčová pak byla trojka Erika Bledsoea 40 vteřin před koncem. Bledsoe zaznamenal 19 bodů a 10 asistencí. Zion Williamson přidal 21 bodů.

"Nejvíce se mi na našem týmu líbí odolnost. Není snadné přijít o dvouciferné vedení, prohrávat a ještě to zvrátit zpět na svou stranu. Hodně týmů se v takovou chvíli sesype. My ne," řekl trenér New Orleans Stan Van Gundy.

Dobrou koncovku předvedl i New York, který čtyři minuty před koncem prohrával s Indianou o tři body, ale pak šňůrou 11:0 rozhodl zápas ve svůj prospěch. Důležitou roli v tom sehrál Austin Rivers, který dal v koncovce pět ze svých 15 bodů. R.J. Barrett přidal 25 bodů a New York má po šesti zápasech tři výhry. Indianě nepomohlo ani osobní maximum 33 bodů Malcolma Brogdona.

Atlanta podlehla Clevelandu

Ben Simmons pomohl Philadelphii k výhře nad Charlotte triple doublem za 15 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí. Sixers porazili Hornets už podvanácté za sebou od listopadu 2016. Terry Rozier dal za Charlotte 35 bodů.

Houston nastoupil proti Sacramentu bez své hvězdy Hardena, který má poraněný kotník, i tak ale většinu zápasu vedl. Staral se o to zejména John Wall, který po téměř dvouleté pauze zaviněné zraněním ukazuje, že neztratil nic ze svého umění. V zápase nasbíral 28 bodů a stal se prvním hráčem od roku 2001, který po tak dlouhé pauze dokázal v úvodních dvou utkáních nastřílet dohromady 50 bodů. Předtím se to naposledy povedlo Michaelu Jordanovi.

Houston i bez své největší opory Hardena zdolal Sacramento

"Dal jsem do toho opravdu hodně úsilí a hodně tvrdé práce, takže je to pro mě velká odměna, že hned v prvních dvou zápasech po návratu mám dvě výhry," těšilo Walla. Výrazně mu sekundoval pivot Christian Wood, který zaznamenal 20 bodů a 16 doskoků