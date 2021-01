Královéhradecké basketbalistky vyhrály v lize pošesté za sebou

Utkání na jihu Čech bylo odloženo už podruhé a strakonický klub je potřetí v sezoně v karanténě. "V našem týmu se bohužel prokázala nákaza koronavirem, takže ti, co ještě nemoc neprodělali, putují do karantény, která potrvá do 12. ledna," uvedl strakonický klub na svém webu.

Pražanky samy prošly karanténou v prosinci po návratu z turnaje Evropské ligy v Istanbulu, na ligové palubovky se vrátily skoro po měsíci až den před Silvestrem při vítězství nad Slovankou. Na příští neděli byl odložen jejich pondělní zápas s Trutnovem, a tak v ŽBL nastoupí letos poprvé až ve středu doma proti Chomutovu.