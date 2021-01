Trapný a ostudný den pro naši zemi. NBA se hrála ve stínu střelby v Kapitolu

Například týmy Miami a Bostonu před vzájemným zápasem vydaly prohlášení, že nastupují do zápasu "s těžkým srdcem". Většina hráčů a koučů pak při americké hymně v tradičním gestu upozorňujícím na rasovou a sociální nerovnost poklekla. Dlouho dokonce nebylo jisté, zda se zápas odehraje, nakonec ale Celtics na Floridě zvítězili 107:105.

Někteří hráči, jako například v zápase Sacramento - Chicago, také vyjadřovali svůj postoj ke společenským tématům tak, že se při hymně zaklesli i se soupeři pažemi. "Je to trapný a ostudný den pro naši zemi," uvedl kouč New Orleans Stan Van Gundy.

Až do samotného utkání se přenesla reakce hráčů Milwaukee a Detroitu. Když Bucks vyhráli úvodní rozskok, úřadující dvojnásobný nejlepší hráč soutěže Janis Adetokunbo míč podržel a všichni hráči poklekli. Totéž se opakovalo po následující rozehrávce Detroitu.

Basketbalisté Bostonu a Miami poklekli během americké hymny před duelem NBA.

Jasen Vinlove, Reuters

Bucks po zápase uvedli, že drželi míč přesně sedm sekund, aby připomněli fakt, že policista loni v srpnu vypálil na Blakea sedm střel. "Chceme pomoci ke změně, být v tom boji na správné straně a nenechat se svést špatným směrem," řekl trenér Milwaukee Mike Budenholzer.

Hvězdou středečního programu byl Bradley Beal z Washingtonu, jenž si v utkání ve Filadelfii vytvořil 60 body osobní rekord. Ale i jeho výkon byl zastíněn událostmi v americké metropoli, v níž více než osm let působí. "Je hodně deprimující vidět, kam se naše země dostala. Lidé vtrhnou do Kapitolu, našeho Kapitolu... To je něco neslýchaného," uvedl Beal.

Basketbalisté Miami během americké hymny před zápasem s Celticem.

Jasen Vinlove, Reuters

Ještě před zápasem retweetoval Trumpův příspěvek z léta, v němž prezident uvedl, že lidem, kteří při protestech proti rasismu v Portlandu poničí federální majetek, hrozí 10 let vězení. "Tak uvidíme, jestli se jen uřekl, nebo je to něco, za čím si stojí," napsal Beal s narážkou na vpád Trumpových příznivců do sídla parlamentu. Stejně jako kouč Philadelphie Doc Rivers či trenér Atlanty Lloyd Pierce si tak položil řečnickou otázku, co by se dělo, kdyby do Kapitolu pronikli černošští protestující.

V NBA platilo dlouhá desetiletí pravidlo, že hráči a trenéři musejí při hymně stát. Předpisy byly zmírněny před loňskou dohrávkou sezony na Floridě, jež se odehrávala v době masových protestů proti rasismu po zastřelení černocha George Floyda a rozmachu hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží).