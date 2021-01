Český pohár basketbalistů bude hrát letos jen 12 týmů

Český pohár basketbalistů bude hrát v této sezoně kvůli koronavirové krizi jen dvanáct profesionálních celků. Přímo do Final Eight se kvalifikovaly čtyři nejlepší týmy z uplynulé ligové sezony Nymburk, Opava, Svitavy a Pardubice. V osmifinále se 20. a 27. ledna utkají dvojice Kolín - Děčín, Ústí nad Labem - USK Praha, Ostrava - Brno a Hradec Králové - Olomoucko. Finálový turnaj bude od 10. do 14. února hostit Sportovní centrum Nymburk.