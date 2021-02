Los svedl basketbalisty Nymburka a Opavy už do čtvrtfinále poháru

"Dostat Nymburk hned do čtvrtfinále a ještě na jeho domácí půdě, to je celkem Černý Petr, ale věřím, že uhrajeme co nejlepší výsledek," uvedl v tiskové zprávě křídelní hráč Slezanů Jakub Slavík.

Nymburský veterán Petr Benda si nelámal se soupeřem hlavu. "Je to určitě náročnější soupeř, ale nedávno jsme si vyzkoušeli, že dokážeme Opavu porazit i větším rozdílem. Navíc hrajeme doma, takže bych z toho neměl velký strach," podotkl Benda.

Basketbalista Nymburka Petr Benda

Petr Horník

Nymburk bude v domácím poháru útočit na pátý triumf za sebou a celkově patnáctý. "Je to pohár a je to o jednom zápase. Soupeř bude odpočatý a plný sil a bráno z jeho pohledu - schytal toho nejtěžšího soupeře a nemá co ztratit. Já ale věřím, že překvapení nepřipustíme," doplnil další pivot Nymburka Martin Kříž. Jeho tým vloni v Plzni získal trofej po finálovém vítězství nad USK Praha 100:94 po prodloužení.

Turnaj v Nymburce se bude hrát kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 bez diváků. Čtvrtfinále jsou na programu ve středu a čtvrtek 10. a 11. února, semifinále v sobotu 13. února a o konečné umístění se bude hrát v neděli 14. února. Finále začne v 19:00 v přímém přenosu ČT Sport.