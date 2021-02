James nechápe, proč by se letos mělo hrát Utkání hvězd NBA

Minulý ročník NBA se po přerušení kvůli koronaviru dohrál až v říjnu a skončil triumfem Los Angeles Lakers. James získal titul počtvrté. Nová sezona pak začala až před Vánoci.

"Na Utkání hvězd letos nemám síly ani náladu. Vůbec nechápu, proč by se to mělo hrát," řekl James novinářům po čtvrtečním zápase proti Denveru, v němž si připsal triple double. "Před sezonou nám řekli, že All-Star Game nebude, že před druhou polovinou soutěže udělají malou přestávku," dodal.

That Anthony Davis swat. That LeBron James finish. #NBAAllStar pic.twitter.com/XlzrHAVOhI — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 5, 2021

O dohodě zatím informovala média, oficiální oznámení se očekává později. "Pak to na nás takhle vybalí, to je prostě facka. Pořád se bojuje s pandemií a celá liga se teď sejde v otevřeném městě," řekl James v narážce na to, že by se v Atlantě mohlo hrát s diváky v hledišti.

Tradiční exhibice se měla původně konat v únoru v Indianapolis, ale už v listopadu byla kvůli pandemii koronaviru zrušena. James, který v Utkání hvězd nastoupil už šestnáctkrát, po týdnu s převahou vévodil hlasování fanoušků do zahajovací sestavy Západní konference. "Když mě vyberou, tak tam budu. Ale jen fyzicky, mentálně ne," dodal.