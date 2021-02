Basketbalisté Hradce Králové získali v Českém poháru poprvé bronz

Vyrovnaný souboj o bronz se odehrával celý zápas. Maximálním rozdílem ve skóre bylo devět bodů, který na začátku druhé čtvrtiny pardubická Beksa získala díky desetibodové šňůře. O vítězství Hradce Králové rozhodl v přetahované 94 sekund před koncem Filip Halada košem, na který už do konce utkání Pardubice nedokázaly zareagovat.

Za vítěze si připsali double double srbský rozehrávač Peda Stamenkovič a srbský křídelní Nemanja Barač. Stamenkovič k 15 bodům přidal 13 asistencí a Barač zaznamenal 12 bodů a 10 doskoků.

Basketbalisté Hradce Králové porazili v utkání o 3. místo v závěrečném turnaji Final 8 Českého poháru v Nymburce Pardubice. Zleva Pavol Lošonský z Hradce Králové, Petr Heřman z Pardubic, Peter Sedmák z Hradce Králové a Prokop Slanina z Pardubic.

David Taneček, ČTK

"Je to báječné. Podobné pocity jsem měl, když jsme postoupili z první ligy do NBL, kde to bylo ještě možná o něco silnější. Teď jsme zase porazili v derby Pardubice, což je velmi kvalitní a dobře vedený tým, a ta regionální rivalita s ním bude zase větší. Jsem proto hrozně rád, už nám to nikdo nevezme," řekl trenér Hradce Lubomír Peterka.

"Koncovka byla samozřejmě o štěstí, něco jsme tam mohli řešit líp, ale dopadlo to, jak to dopadlo, a já jsem za to rád. Pomohly nám ušetřené síly z předchozího průběhu turnaj. Já to tedy zredukoval na sedm lidí, my ale těžší zápasy v užší rotaci hrát musíme a vyplatilo se. Nakonec se ukázalo, že zranění Barače ze semifinále nebylo tak vážné," dodal Peterka.