Nymburk zahájil nadstavbu NBL vydřenou výhrou nad Kolínem

V nymburském dresu nastříleli Omar Prewitt 24 a náhradník Jerrick Harding 21 bodů, Hayden Dalton se blýskl 16 body a 14 doskoky. Kolínský kapitán Adam Číž se i díky osmi přesným trojkám stal s 26 body nejlepším střelcem zápasu, o čtyři body méně přidal Lee Skinner.

Kolínští hráči na tříbodovou střelbu sázeli podobně jako v pohárovém finále, z perimetru se opět pokusili zacílit mnohem častěji než z dvoubodové vzdálenosti, ale dohromady 30 jejich pokusů zpoza oblouku košem nepropadlo. V pohárovém utkání při jasné porážce 71:96 měli ještě horší úspěšnost (11/45).

"Kolín hraje unikátním stylem. Já osobně asi nikdy nečelil týmu, který vystřelí 47 trojek za zápas. My byli v první půli takoví ploší, bez ostrosti. Ale povedlo se nám to zvládnout do vítězného konce," konstatoval trenér Nymburka Oren Amiel. "Do zápasu jsme dobře vstoupili, vedli jsme dvouciferným rozdílem, ale pak nám nevydržely síly a trochu jsme odpadli. Domácí si to pak pohlídali," řekl Číž.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 2. kolo nadstavby, skupina A1: Nymburk - Kolín 93:82 (11:21, 41:35, 64:62). Nejvíce bodů: Prewitt 24, Harding 21, Dalton 16 - Číž 26, Skinner 22, Wallace 13.

1. Nymburk 23 22 1 2283:1772 95,7 2. Opava 22 17 5 1950:1751 77,3 3. Kolín 23 15 8 2034:1911 65,2 4. Brno 22 13 9 1819:1743 59,1 5. USK Praha 22 13 9 1794:1778 59,1 6. Pardubice 22 10 12 1773:1817 45,5

Basketbalová Renomia liga žen - 11. kolo: Trutnov - Strakonice 79:67 (20:18, 37:38, 58:49) Nejvíce bodů: Rylichová 15, Králová 12, Wilsonová 10 - Růžková 21, J. Vydrová 14, L, Vydrová 8.

1. USK Praha 18 18 0 1942:893 100 2. Hradec Králové 18 16 2 1559:1205 88,9 3. Žabiny Brno 18 12 6 1447:1206 66,7 4. KP Brno 18 12 6 1397:1189 66,7 5. Slavia Praha 17 9 8 1209:1290 52,9 6. Chomutov 17 7 10 1113:1272 41,2 7. Ostrava 17 7 10 1154:1318 41,2 8. Trutnov 17 4 13 1112:1536 23,5 9. Slovanka MB 17 1 16 1040:1416 5,9 10. Strakonice 17 1 16 923:1571 5,9