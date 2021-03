O pohárový triumf se utkají basketbalistky USK Praha a KP Brno

Slavia dokázala s USK držet krok jen chvíli v úplném úvodu, ale jednoznačné favoritky se pak šňůrou 27 bodů dostaly do vedení 34:5. Druhou čtvrtinu slávistky prohrály jen o jediný bod (20:21), ale v té třetí už byl zase rozdíl propastný (34:5).

Nejvíce se na vítězství USK, který vyhrál před pětiletou absencí v soutěži pětkrát z posledních šesti startů, podílela Veronika Voráčková, autorka 24 bodů. O tři body méně dala Kateřina Elhotová.

Královo Pole si zahraje finále po roční pauze. Předloni v rozhodujícím utkání v Karlových Varech prohrály Brňanky s Hradcem Králové 63:68, o rok dříve naopak proti stejnému soupeři po výsledku 72:69 slavily první titul v pohárové soutěži.

Proti Chomutovu byla lídrem kanadská pivotka Emily Potterová, jež zaznamenala double double za 17 bodů a 12 doskoků. Stejný počet bodů přidala také americká rozehrávačka Teniya Pageová. Nejlepší střelkyní zápasu byla s 23 body šestnáctiletá chomutovská rozehrávačka Valentýna Kadlecová.

První poločas vyhrál Chomutov, poté co ve druhé čtvrtině dal soupeř jen sedm bodů. Po změně stran už dominoval favorit. "Čekal jsem těžký zápas, protože jsem viděl Chomutov v lize se Slavií a tam hrál velmi dobrou obranu. Do zápasu jsme vstoupili dobře, nicméně pak jsme podlehli uspokojení, polevili jsme v obraně. Dostali jsme jednoduché koše, znervózněli jsme v útoku a holky nebyly schopné dát ani koš. Musím holky pochválit, že se zlepšily v obraně v druhém poločase, otočili jsme to a jsem rád, že jsme vyhráli," řekl trenér KP Brno Dušan Medvecký.