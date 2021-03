Kolín si v lize basketbalistů poradil s Opavou a dotáhl se na ni

Opava, které kvůli zranění chyběl druhý nejlepší střelec pivot Martin Gniadek, sice v Kolíně v úvodu krátce vedla, ale pak už zápas patřil domácím. Středočechy za výhrou dovedl 29 body Adam Číž a v souboji dvou nejlepších střelců ligy porazil Jakuba Šiřinu, jenž zaznamenal 19 bodů.

"Kdo by si to před sezonou pomyslel, že doma porazíme dvakrát Opavu. Jsme za to nesmírně rádi. Chtěli jsme Opavu porazit o co nejvíc, protože může rozhodovat skóre. Myslím, že naše vítězství je zcela zasloužené," řekl kolínský trenér Miroslav Sodoma. Opavský kouč Petr Czudek s ním souhlasil. "Soupeř hraje v obrovské pohodě, dvojice Číž - Skinner si z nás dělala srandu. My jsme se v prvním poločase trošku drželi díky trojkám Jakuba Šiřiny, ale herní inteligence na straně Kolína byla lepší. My jsme neměli co nabídnout, Kolín je momentálně lepší než my," uvedl Czudek.

Kolín v nadstavbě vyhrál třetí ze čtyř dosavadních utkání, podlehl pouze v úvodním kole mistrovskému Nymburku. V tabulce skupiny A1 je středočeský celek třetí se stejnou bilancí jako druhá Opava. Čtvrtá příčka patří USK.

Ve skupině A2 se prvního zápasu dočkal Hradec Králové, který byl od poloviny února v karanténě. Východočeši za sebou měli pouhé čtyři tréninky, přesto v Ostravě uspěli 97:70 a připsali si první vítězství po čtyřech porážkách. Ziskem 26 bodů se na vítězství podílel nejlepší střelec zápasu Nemanja Barač.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 4. kolo: Skupina A1: Pardubice - USK Praha 80:86 (18:13, 35:31, 60:59) Nejvíce bodů: Heřman 14, Švrdlík, Škranc oba 13 - Štěrba 16, Sehnal 14, Mareš 11. Kolín - Opava 85:68 (21:13, 45:28, 65:46) Nejvíce bodů: Číž 29, Skinner 19, Křivánek 9 - Šiřina 19, Bohačík 11, Zbránek 7.