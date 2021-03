Miami po skandálu s urážkou Židů vyměnilo Leonarda za Arizu

Týden po skandálu s antisemitským výrokem se vicemistrovské Miami zbavilo pivota Meyerse Leonarda a vyměnilo ho do Oklahomy za veterána Trevora Arizu. Devětadvacetiletý Leonard už v této sezoně tak jako tak nezasáhne do hry po operaci ramene a jeho nový klub Thunder oznámil, že s hráčem nepočítá ani do budoucna. Spolu s ním ale získal od floridského celku budoucí volbu v draftu.

Leonard nedávno dostal od vedení NBA pokutu 50 000 dolarů za to, že použil hanlivé označení Židů při streamování videohry Call of Duty: Warzone. Později se za to na instagramu omluvil a vysvětlil to nevědomostí o historii slova. Vedle ligy jeho výrok odsoudil i klub a naznačil, že pro něj v týmu už nebude místo. "Nebudeme tolerovat nenávistné projevy od kohokoliv, kdo je spojený s naším klubem," uvedli tehdy Heat.

Miami získalo v Arizovi špičkového střelce z dálky, který ale naposledy nastoupil vloni za Portland. Vynechal pak vyvrcholení sezony v "bublině" v Orlandu a za Oklahomu v tomto ročníku neodehrál žádný zápas. Pětatřicetiletý rodák z Miami v lize odehrál za devět klubů 1064 zápasů s průměrem 10,5 bodu na utkání. Dříve působil v New York Knicks, Orlandu, Los Angeles Lakers, s kterými se stal v roce 2009 šampionem NBA, Houstonu, New Orleans, Washingtonu, Phoenixu a Sacramentu.