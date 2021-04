Dinamo Sassari - ERA Nymburk 73:91 Nymburk vyhrál v Sassari a drží reálnou šanci na triumf ve skupině

Aby svěřenci trenéra Orena Amiela nemuseli k prvenství ve skupině porazit Zaragozu o 20 bodů, potřebovali uspět na Sardinii. Povedlo se jim to i díky 21 bodům Omara Prewitta, dalšími 17 body a osmi doskoky přispěl Hayden Dalton. Domácím nebyl nic platný double double Ethana Happa, autora 11 bodů a 11 doskoků.

Nymburk nastoupil v sestavě už s kapitánem Vojtěchem Hrubanem, který chyběl v Zaragoze. Kouč Amiel neměl k dispozici pouze rozehrávače Retina Obasohana, jenž už začal po nemoci s tréninkem. Po problémech s kotníkem ale šetřil na lavičce i Jerricka Hardinga a šanci v základní sestavě skvěle využil v úvodu Jakub Tůma.

Na rychlém vedení 10:2 se podílel osmi body, ke kterým si pomohl dvěma trojkami. "Nastříleno mám, tak už to jeden zápas přijít muselo. Bylo štěstí, že jsem měl dvě střely hned na začátku a obě dvě jsem proměnil. To mě docela nakoplo. Nakonec mě mrzí, že jsme nedal moc šestek, protože kdybych proměnil všechny, tak to maximum mohlo být ještě větší," řekl Tůma, který si posunul osobní rekord v soutěži z pěti na 13 bodů i přesto, že proměnil jen dva z pěti trestných hodů.

Martin Kříž z Nymburka v akci pod košem proti Sassari.

David Šváb, ČTK

Snížení Dinama bylo jen chvilkové a Nymburk už v první čtvrtině unikl na rozdíl 13 bodů. K Tůmovi se přidali střelecky spoluhráči, především Prewitt. Sassari už dvakrát prohrávalo o 19 bodů. "Bylo dobré, že jsme hned od začátku získali desetibodový náskok a pak jsme to jen navyšovali. To jsme přesně chtěli, když jsme sem jeli," doplnil Tůma.

Drama až do konce jako před čtyřmi týdny v Nymburce, kde domácí vyhráli až poslední střelou dvě sekundy před koncem 90:89, se nekonalo a Amielův tým naopak navyšoval rozdíl. Dinamo, které ve skupině ještě nedosáhlo na výhru a v posledních týdnech se mu nedařilo ani v italské lize, ztrácelo i 28 bodů. Domácí skóre zkorigovali, ale Nymburk si i tak připsal nejvyšší vítězství v letošní osmifinálové fázi. Dosud jím byla výhra v Bambergu 91:80.

Vojtěch Hruban z Nymburka (uprostřed) v akci během duelu Ligy mistrů proti Sassari.

David Šváb, ČTK

"Tohle jsme přesně chtěli, protože po minulém zápase jsme sice postoupili, ale výkon a výsledek nebyl dobrý. Je fajn, že jsme dokázali vyhrát a předvést kvalitu, kterou máme i s těmi absencemi," prohlásil křídelník Petr Šafarčík, který místo Obasohana a Hardinga zaskakoval na rozehrávce.

Byl rád, že boj o prvenství je otevřený. "My si dáváme cíle na všechny zápasy a teď do konce skupiny je to být na prvním místě. Doufám, že to zvládneme, abychom ukázali svoji sílu, že postupujeme do Final Eight z prvního místa," dodal Šafarčík.

Basketbalová Liga mistrů - osmifinále: Skupina L - 6. kolo: Dinamo Sassari - ERA Nymburk 73:91 (19:32, 36:54, 52:73) Nejvíce bodů: Bendžius 15, Treier 13, Happ a Krušlin po 11 - Prewitt 21, Dalton 17, Tůma 13. Fauly: 26:20. Trestné hody: 15/12 - 28/21. Trojky: 9:12. Doskoky: 35:46.