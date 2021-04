Atlanta - Chicago 120:108 Satoranský neskóroval a Chicagu v Atlantě nestačilo ani 50 bodů LaVinea

"Tohle naštve. Mnohem raději bych bral výhru," litoval po životním zápase LaVine. "Odehráli jsme velmi dobře první půli, ale zase jsme tu možnost dotáhnout to do konce prohospodařili," konstatoval.

Satoranskému se naopak střelecky nedařilo. Podruhé v dresu Bulls dokončil zápas bez bodu, poté co neproměnil ani jednu ze šesti střel z pole, z toho tři byly trojky. Za víc než 33 minut na palubovce ústřední rozehrávač Chicaga stihl vedle deseti asistencí ještě dva zisky a jeden doskok. Závěrečný zmar svého týmu už sledoval z lavičky.

Domácí táhl Trae Young, autor 42 bodů, osmi doskoků a devíti asistencí, spolu s náhradníkem Danilem Gallinarim, který v poslední části velel obratu 15 body ze svých celkově 20.

LaVine jako pátý hráč v historii Bulls po Michaelu Jordanovi, Jimmym Butlerovi, Chetu Walkerovi a Jamalu Crawfordovi nastřílel v zápase alespoň 50 bodů. Rovnou polovinu z nich nasázel do koše Hawks ve druhé čtvrtině, navíc za sebou, takže na jeho spoluhráče zbylo v tomto časovém úseku jen osm bodů. Jenže ani maximálně třináctibodové vedení hosté dlouho neudrželi.

"Nikdy jsem nehrál v týmu s nikým, jako je Zach LaVine. Vypadalo to dnes v jeho podání tak jednoduše. Do ničeho se nenutil, přišlo to tak přirozeně a on byl tak efektivní. Přál bych si, abychom to utkání vyhráli, už jen kvůli jeho mimořádnému výkonu. Nicméně bylo vzrušující být toho součástí," řekl černohorský pivot Nikola Vučevič, který zaznamenal 25 bodů a 10 doskoků.

Nejlepší střelecký výkon dne byl ale k vidění v TD Garden při triumfu Bostonu nad Minnesotou 145:136 po prodloužení. Autor 10 doskoků Jason Tatum se stal nejmladším hráčem Celtics s více než 50 body na kontě. Jeho 53 bodů bylo nejvíc od klubového rekordu (60) Larryho Birda z roku 1985. Hosté se mohli spolehnout na Karla-Anthonyho Townse s 30 body, 12 doskoky a sedmi asistencemi.

New Orleans Palicans porazili ve své hale druhý tým Východní konference Philadelphii 101:94. Hlavní podíl na tom měl Zion Williamson s 37 body, 15 doskoky a osmi asistencemi. Denver zdolal San Antonio 121:119 i zásluhou srbského centra Nikoly Jokiče, který předvedl triple double za 26 bodů, 13 doskoků a 14 asistencí.