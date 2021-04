Hardenův návrat do NBA po svalovém zranění se komplikuje

Návrat hvězdného rozehrávače Jamese Hardena do NBA je v nedohlednu. Jednatřicetiletý basketbalista Brooklynu a trojnásobný nejlepší střelec ligy se během rehabilitace stehenního svalu opět zranil.

"Jsme zpátky na začátku," přiznal kouč Steve Nash. Harden zkoušel v pondělí lehce trénovat, ale nedopadlo to dobře. "Pořád to cítí. Nespadl ani nezakopl, prostě nic neobvyklého. Šel na další magnetickou rezonanci a není to dobré. Jen další zklamání," dodal.

Harden vynechal posledních šest zápasů Brooklynu. Po lednovém příchodu z Houstonu má zatím v této sezoně průměry 25,4 bodu, 8,7 doskoku a 11 asistencí na zápas. Těch za Nets odehrál 34. "Vrátí se, až se vrátí. Může to být v play off, může to být dřív," dodal Nash.

Harden získal za sezonu 2017/18 cenu pro nejužitečnějšího hráče NBA a patří znovu k hlavním kandidátům na prestižní trofej. Na marodce Nets zatím zůstává i další superstar Kevin Durant, jeho svalové potíže nejsou tak vážné.

