Basketbalisté Svitav končí kvůli financím po 11 letech v nejvyšší soutěži

Basketbalisté Svitav končí po 11 letech v české nejvyšší soutěži. Jejich místo v příštím ročníku NBL zaujme Jindřichův Hradec. "Tuři" dospěli k rozhodnutí přesunout se do druhé ligy kvůli složité finanční situaci, kterou prohloubila i ztráta generálního sponzora. Tým o tom informoval na svých oficiálních stránkách.

"Po ukončení sezony 2020-2021 se vedení klubu rozhodlo vzhledem k velmi komplikované finanční situaci způsobené mimořádnými vlivy již v následující sezoně nepokračovat v KNBL. Snahou klubu bude hrát druhou nejvyšší basketbalovou soutěž, která pomůže stabilizovat finanční rozpočet klubu s cílem se do KNBL v střednědobém výhledu vrátit. V této záležitosti došlo k vzájemné dohodě s klubem Jindřichův Hradec," uvedl tým.

Svitavy působily v nejvyšší soutěži od sezony 2010/11 a postupně se propracovaly mezi přední ligové celky. V letech 2018 a 2019 skončily na čtvrtém místě, před třemi lety získaly bronz v domácím poháru a také se zúčastnily FIBA Europe Cupu. Tuto sezonu pak zakončily po neúspěšném boji o play off na deváté příčce.

"Věříme, že po 11 sezonách v nejvyšší basketbalové soutěži nám zůstanou příznivci klubu i v těchto těžkých dobách nakloněni a společně dokážeme udržet ve Svitavách špičkový basketbal i v příštích letech. Svitavští basketbaloví fanoušci patří k nejlepším v ČR a rádi bychom jim chtěli nabídnout pokud možno co nejlepší "sportovní divadlo", tak jak jsme se o to snažili 11 let," dodali představitelé klubu.