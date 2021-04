Zpackanou sezonu chce Kouřil vylepšit v Opavě. Náš cíl je rozhodně finále, říká

Basketbalisté Opavy vstoupí dnes do play off ze druhé pozice. V úvodním kole se utkají s Královskými sokoly, pro něž je postup mezi osm nejlepších historickým milníkem klubu. I proto jsou Opavští velkými favority série, která začíná dvěma zápasy na opavské palubovce (dnes od 20 hodin, ve středu od 17 hodin).

Radovan Kouřil si letos zahraje play off opět v dresu Opavy

„Nesmíme se nechat strhnout a přistoupit na jejich styl hry. Hradec Králové je velmi chytrý tým, který si dokáže na hřišti vyhovět. Osu týmu tvoří zkušení hráči. Navíc když se dostanou do herní pohody tak se s nimi hraje velmi obtížně," nabízí pohled na čtvrtfinálového soupeře křídelník či rozehrávač Radovan Kouřil.

„Klíčem k úspěchu bude naše agresivita v obraně. Budeme se snažit držet vysoké tempo hry, protože bychom měli mít převahu v rotaci hráčů. Navíc se hrají dva zápasy ve dvou dnech, což by mohla být naše výhoda," pokračuje Kouřil, jenž se do Opavy vrátil po necelých dvou sezonách v Olomoucku.

V minulé nedohrané sezoně tým z Prostějova bojoval o play off, v aktuálním ročníku NBL ale Olomoucko propadlo a základní část ukončilo poslední. I proto Kouřil před vrcholem sezony přivítal nabídku Opavy. „Z toho, jak dopadla sezona v Olomoucku jsem dost zklamaný. Proto jsem neváhal, když se naskytla možnost jít do týmu, který bude hrát play off," říká Kouřil.

Opavu velmi dobře znám

Nabídek prodloužit si sezonu měl 26letý basketbalista více. Jeho výběr byl ale předvídatelný. „Kromě Opavy mě oslovil i její největší rival Kolín. Zvolil jsem si Opavu, protože jsem zde již působil a velmi dobře to tu znám," vysvětluje Kouřil.

Jeho staronový tým měl v závěru nadstavby jistou druhou příčku, do posledního kola ale čekal na soupeř pro play off.

„Většina týmů si přeje do playoff toho nejslabšího možného soupeře. Jak se však ukázalo ve všech utkáních předkola, tak všechny čtyři týmy byly nesmírně vyrovnané a ukázat na toho nejslabšího prakticky nešlo. Nakonec na nás vyšel Hradec Králové, což je oproti Ústí nad Labem přijatelnější soupeř z hlediska dojezdové vzdálenosti," připomíná Kouřil. „Náš cíl je rozhodně finále, ale důležité bude jít krok po kroku. Nyní je před námi série s Hradcem, na kterou se maximálně soustředíme," dodává.