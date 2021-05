Kolínský rozehrávač Číž byl zvolen nejužitečnějším hráčem ligy basketbalistů

Číž v této sezoně zaznamenal v průměru 18,5 bodu a 7,2 asistence na zápas, v obou těchto statistikách mu patří čtvrté místo v lize. Jako kapitán dovedl Kolín k historickému třetímu místu v dlouhodobé části NBL a po hladkém vítězství 3:0 na zápasy ve čtvrtfinále s Pardubicemi už i mezi nejlepší čtyři týmy v play off.

"Jsem v Kolíně pátým rokem a věřil jsem, že jako tým i já osobně půjdeme nahoru," uvedl v rozhovoru na webu NBL Číž, jenž v nejvyšší domácí soutěži odehrál dvanáct sezon a v minulosti působil i v Ostravě a Svitavách. Individuální ocenění přisuzuje právě vzestupu týmu, který v předchozích sezonách obsadil postupně šesté, osmé, desáté a jedenácté místo.

"To jsme si přetrpěli a teď už sklízíme ovoce. Třetí místo před play off je nejlepším umístěním klubu za 13 let v lize. Pro mě osobně to ale překvapení není. Už na začátku sezony jsem říkal, že Kolín bude útočit na medaile. Hned, jak se náš tým v létě sešel, byl vidět ten skok oproti minulým rokům. Byli jsme o hodně lepší parta a to, co jsme předváděli na hřišti - už i v přípravě - ukazovalo, že tam bude mnohem větší potenciál než minulé sezony," řekl Číž.

Ocenění pro nejlépe bránícího hráče získal belgický reprezentant a opora Nymburka Retin Obasohan, basketbalistou s nejlepším zlepšením byl zvolen opavský Jakub Slavík a trenérem sezony byl vyhlášen Dino Repeša z USK Praha.

Do ideální pětky sezony byli vedle Číže zařazeni jeho spoluhráč Lee Skinner, Vojtěch Hruban a Hayden Dalton z Nymburka a brněnský Šimon Puršl. Do nejlepší domácí sestavy patří ještě Lukáš Palyza (Nymburk) a Petr Bohačík (Opava) a zahraniční pětku sezony doplňují Obasohan a Omar Prewitt (Nymburk) a Domagoj Proleta (USK).