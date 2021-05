Marná bitva o semifinále Ligy mistrů. Nymburk podlehl Karsiyace

Nymburku nepomohl k úspěchu ani double double Stephena Zimmermana za 11 bodů a 10 doskoků či 14 bodů Hayden Daltona. Třetí tým turecké ligy dotáhli k úspěchu 20 body Amath M'Baye a 19 body Sek Henry a dva hráči s double double Rayman Morgan (18 bodů a 16 doskoků) a Metecan Birsen (12 bodů a 13 doskoků).

Nymburk v úvodu získal vedení 8:2, když shodně dvakrát skórovali Zimmerman a kapitán Vojtěch Hruban. Pinar ale odpověděl osmibodovou šňůrou a následovala přetahovaná o vedení s maximálním rozdílem tří bodů až do závěru prvního poločasu. V něm český celek unikl až do pětibodového náskoku díky koši Petra Bendy a trestným bodům Retina Obasohana, který se po nemoci vrací do formy.

Uprostřed na snímku je Vojtěch Hruban z Nymburka.

Šváb Nymburk/David Basketbal ERA, ČTK

Do poloviny zápasu stihl deset bodů i tři asistence a převzal střeleckou taktovku po Hrubanovi a Zimmermanovi. Turecký tým před pauzou udržel stav 38:41 především díky Morganovi, který do té doby zaznamenal 14 bodů a osm doskoků.

Hruban držel naději

Na startu třetí čtvrtiny sice zařídil Nymburku pětibodový náskok smečí po zisku míče Hruban, ale Pinar osmibodovou šňůrou strhl vedení na svou stranu. Zatímco za první poločas trefil jen dvě trojky ze 14 pokusů, Henry dal dvě v rychlém sledu po pauze a měl na kontě celkem tři proměněné. Stejně jako do té doby celý tým Nymburka, kterému se také nedařila střelba z dálky.

Nymburk zareagoval šesti body v řadě a vedení 50:48 zařídil povedeným průnikem Jakub Tůma, jenže Karsiayku nastartoval další trojkou Henry. Střelu z dálky proměnil 38 sekund před koncem třetí čtvrtiny i Tůma, ale na vedení 55:53 odpověděl před klaksonem stejným způsobem Metecan Birsen.

Pinar držel vedení do 35. minuty, kdy na pátý pokus uspěl s trojkovým pokusem Hayden Dalton a překlopil stav na 63:61. Jenže ve střelbě z dálky si lépe vedla Karsiyaka. Dvakrát se trefil M'Baye a už popáté Henry. Nymburku nebyly nic platné další střelecké úspěchy Daltona. Ten sice zajistil vedení 71:69, ale M'Baye zahájil obrat na 78:71, na který už Amielovi svěřenci nedokázali odpovědět.