Brooklyn - San Antonio 128:116 Uzdravený Harden pomohl v NBA Brooklynu k výhře nad San Antoniem

Basketbalista James Harden se po dlouhé pauze vítězně vrátil do sestavy Brooklynu. K výhře 128:116 nad San Antoniem pomohl 18 body, sedmi doskoky a 11 asistencemi. Harden kvůli zranění vynechal osmnáct zápasů a proti Nets začal jako náhradník, což se mu v NBA stalo poprvé od roku 2012. Na palubovce strávil necelých 26 minut. Nejlepším střelcem Brooklynu byl Landry Shamet, který trefil pět trojek a nasbíral 21 bodů. Brooklyn nakonec dokráčel k pohodlné výhře, přičemž spolehnout se mohl hlavně na úspěšnost střelby. Téměř 61 procent z pole a 43 procent za tři body.

Nets táhlo osm dvouciferných střelců a v průběhu zápasu měli náskok až 19 bodů. S Hardenem, jenž vynechal 20 z posledních 21 utkání, dosáhli bilance 28-7 a na první Philadelphii ztrácí na východě jen 1,5 zápasu. "Jsme rádi, že je zpět. Dnes jsme ho taky řádně přivítali," těšilo Shameta.

San Antonio, které drží desátou příčku v konferenci zaručující účast v turnaji play-in, se opíralo o DeMara DeRozana s 21 body a Dejounteho Murraye s 15 body, 11 doskočenými míči a pěti přihrávkami. Na jedenácté Sacramento si Spurs drží náskok dvou utkání.

V boji o play in klopýtl také přímý konkurent Chicaga s Tomášem Satoranským Washington, který prohrál v Atlantě 116:120. Nestačil mu ani další výborný výkon Russella Westbrooka, jenž nasbíral 34 bodů a 15 asistencí. V sestavě opět chyběl hvězdný střelec Bradley Beal, kterého trápí natažený sval.

Naopak Hawks, kteří od příchodu trenéra Natea McMillana vyhráli 25 z 36 utkání, si poprvé od roku 2017 zajistili účast v play off. Proti Wizards je vedli Trae Young s 33 body, osmi doskoky a devíti asistencemi a Bogdan Bogdanovič s 20 body. Washington prohrál navzdory pouhým sedmi ztrátám.

Důležitý krok k vyhnutí se turnaji play-in udělal Dallas, který porazil oslabené New Orleans 125:107. Vedli ho Luka Dončič s 33 body a osmi doskočenými míči i asistencemi a Tim Hardaway Jr. s 27 body. Pelicans, kteří po porážce přišli o naději o play off, chyběl hvězdný mladík Zion Williamson. Tým tak vedli Jaxson Hayes a Eric Bledsoe, oba s 15 body. New Orleans během duelu prohrávalo až o 31 bodů a vůbec se mu nevedla střelba trojek, když mělo úspěšnost jen 25 procent.

Velký triumf získal také Portland, který dokázal uspět na hřišti silného Utahu 105:98. Blazers vyhráli devět z posledních 10 klání a momentálně jsou na západě pátí s bilancí 41-29. Proti Jazz vedl tým s 30 body Damian Lillard, 26 přidal C. J. McCollum a 18 Carmelo Anthony. Utah, jenž má na prvním místě konference náskok pouze 1,5 zápasu před druhým Phoenixe, táhl s 29 body náhradník Jordan Clarkson. Gudy Robert zaznamenal 15 bodů a 20 doskoků.

Další těsnou výhru si připsali Lakers, kteří zdolali Houston 124:122. Rozhodl o ní Kyle Kuzma košem 6,9 sekundy před koncem. Vítěze bez LeBrona Jamese i Anthonyho Davise táhl Talen Horton-Tucker s 23 body.

Výsledky středečních zápasů NBA: Atlanta - Washington 120:116 Brooklyn - San Antonio 128:116 Cleveland - Boston 102:94 Dallas - New Orleans 125:107 Los Angeles Lakers - Houston 124:122 Utah - Portland 98:105.