NBA bude udělovat cenu Kareema Abdula-Jabbara za snahu o sociální spravedlnost

Všech 30 týmů nominuje vždy jednoho hráče, z nichž vzejde pětice finalistů a později vítěz. Držitel ceny obdrží 100 000 dolarů, které věnuje vybrané organizaci.

"Jsem vážně hrdý na to, co NBA dělá v otázce aktivismu a úsilí o rovnost a začlenění. Myslím, že odvedli skvělou práci," řekl Abdul-Jabbar agentuře AP. Čtyřiasedmdesátiletý rodák z New Yorku, který spojil hráčskou kariéru s Milwaukee Bucks a Los Angeles Lakers, obdržel v roce 2016 od Baracka Obamy za své sportovní úspěchy i přínos společnosti Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání ve Spojených státech.