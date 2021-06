Nikdy nedopustím, aby mě nějakej bílej skrček nerespektoval! Olympionička se pustila do trenéra

Emoce při zápase je nutné vždy udržet v únosných mezích. Trenér týmu Connecticut Sun v ženské basketbalové lize WNBA to ale nezvládl. Během zápasu urazil hvězdu soupeřek Australanku Liz Cambageovou. Držitelka bronzové olympijské medaile z her v Londýně to ovšem nenechala jen tak.