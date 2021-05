Za házení popcornu a plivnutí po hráči nesmí fanoušci NBA do haly

Fanoušek basketbalistů Philadelphie, který během zápasu NBA házel popcorn na hvězdu Washingtonu Russella Westbrooka, přišel o permanentní vstupenku. Do haly Wells Fargo Center má do odvolání zakázaný vstup na veškeré akce. Vedení Sixers se Westbrookovi za chování fanouška omluvilo.

Incident se odehrál ve středečním utkání osmifinále play off NBA poté, co si Westbrook poranil kotník a odcházel do šatny. "Na ulici by za mnou nepřišli a nehodili by mi popcorn na hlavu, protože všichni vědí, co by se stalo. Hráči by se měli začít více chránit, uvidíme, jak se k tomu NBA postaví," prohlásil rozehrávač Washingtonu, který prohrává v sérii s Philadelphií 0:2 na zápasy.

V zápase New York Knicks - Atlanta plivl fanoušek na rozehrávače hostů Trae Younga a vedení domácího klubu zareagovalo podobně - zakázalo mu vstup do Madison Square Garden. Omluvilo se Youngovi i Hawks. "Bylo to naprosto nepřijatelné, u nás v hale něco takového nebudeme tolerovat. Informovali jsme o tom příslušné orgány," uvedli Knicks. Young dal ve středečním zápase 30 bodů, ale porážce Atlanty nezabránil. Série je vyrovnaná 1:1.