Česko - Švédsko 50:62 České basketbalistky zahájily přípravu na ME porážkou

"Udělali jsme hodně chyb a měli špatnou úspěšnost střelby. Bylo tam hodně nasazení z naší strany, ale i v obraně jsme udělali spoustu školáckých chyb a soupeř nás snadno přehrával. Máme hodně na čem pracovat," řekl trenér Svitek.

Šestý tým předloňského evropského šampionátu po vyrovnaném stavu 8:8 unikl do náskoku osmibodovou šňůrou mezi 6. a 7. minutou a po první čtvrtině už vedl 21:12. Devíti body se na tom podílela Frida Eldebrinková a sedmi Elina.

Ve druhé čtvrtině úvodní snaha snížit manko ztroskotala na střeleckém výpadku Svitkova týmu. Od koše Julie Reisingerové v čase 13:14 na 18:25 se dočkal až za čtyři minuty a devět sekund, když Alena Hanušová snížila na 20:30. Jenže po následné trojce Elleny Nyströmové, koši a proměněnému trestném hodu Fridy Eldebrinkové byl rozdíl už 16 bodů.

Zleva Eliška Hamzová z České republiky a Kalis Loydová ze Švédska.

Kateřina Šulová, ČTK

Do poločasu Češky ztrátu snížily a na přelomu prvního a druhého zase čekaly téměř čtyři minuty na úspěšné zakončení. Jenže v bodově chudé třetí čtvrtině, kterou český tým prohrál 6:8, domácí hráčky v součtu nedosáhly na další sedmibodový příspěvek Eliny Eldebrinkové. Úspěšný pokus Romany Hejdové na 26:40 a Renáty Březinové na 28:43 dělilo dokonce pět minut a pět sekund.

Na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny domácí tým přeci jen neúspěchy ve střelbě prolomil. Ve 35. minutě na 22. pokus zlomila české prokletí v trojkových pokusech Kateřina Elhotová, vzápětí na ni navázala Hejdová a ztráta se snížila na osm bodů. Švédky ale odpověděly, a přestože poslední čtvrtinu prohrály, udržely si bezpečný náskok.

Zleva Kalis Loydová ze Švédska a Veronika Šípová z České republiky.

Kateřina Šulová, ČTK

"To, že jsme se netrefili zpoza trojky, to se stane. Ale přeci jen je to pořád reprezentace, tak by člověk chtěl, abychom dávali alespoň dvojtakty s větší úspěšností Soupeř podobné šance proměňoval, někdy i s kontaktem, což my jsme nedokázali. Musíme si zvyknout, že se hraje tvrdě a agresivně. Když se daří v útoku, tak i v obraně se chce hráčkám víc, tady to bylo vidět. Takové trápení v útoku na morálce nepřidá," uvedl Svitek.

V sobotu odehraje český tým další přípravu se Švédkami od 13:00 za zavřenými dveřmi a příští týden v pátek a v sobotu bude opět v Praze na Královce hostit Bělorusko. Generálkou budou duely se Slovenskem 10. a 11. června.

Evropský šampionát se bude hrát od 17. do 27. června ve Štrasburku a Valencii, Svitkův tým čeká ve Francii Rusko, domácí reprezentace a Chorvatsko.