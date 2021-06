Pivot Benda bude pokračovat v Nymburce jako nejstarší hráč NBL

"Basketbal mě stále baví a hlavní pro mě je, abych měl týmu ještě co dát. Myslím si, že jsem stále platný. A vzhledem k tomu, že mi klub nabídl novou smlouvu, tak si to myslí asi i jiní. Tělo také neprotestuje, takže se těším na další sezonu," uvedl Benda na klubovém webu, který poukázal také na to, že po ukončení kariéry Davida Machače z Kolína bude rekordman v počtu mistrovských titulů nejstarším hráčem nejvyšší domácí soutěže.

"Petr nám sice kazí věkový průměr týmu, ale jsme rádi, že jsem se spolu domluvili a naše spolupráce bude pokračovat," řekl klubový sportovní ředitel Ladislav Sokolovský.

Benda v NBL odehrál včetně kariéry v Brně dvacet sezon, nastoupil do 721 zápasů a nastřílel 7701 bodů. V minulém ročníku dosáhl na průměry 6,9 bodu a 4,5 doskoku na zápas.

Dalton odchází po dvou sezonách do Olimpije Lublaň. V týmu českého mistra odehrál 66 ligových utkání s průměry 9,8 bodu a 5,8 doskoku.