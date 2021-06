Nejužitečnější hráč NBA Jokič nepomůže Srbům v olympijské kvalifikaci

Srbští basketbalisté se budou muset v olympijské kvalifikaci obejít bez hvězdy NBA Nikoly Jokiče. Majitel ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče zámořské ligy odmítl účast na turnaji, který bude od 29. června do 1. července hostit Bělehrad. S ohledem na jeho zdravotní stav mu účast podle médií nedoporučil jeho klub Denver Nuggets.

"Stav mého těla potřebuje delší pauzu. To musím akceptovat," vysvětlil na instagramu Jokič, pro něhož sezona v Americe skončila v neděli vyřazením ve druhém kole play off. Nuggets prohráli sérii s Phoenixem 0:4.

Šestadvacetiletý pivot v této sezoně NBA dosáhl v základní části průměrů 26,4 bodu, 10,8 doskoku a 8,3 asistence na zápas. Srbové budou v Bělehradu bojovat o jediné postupové místo na OH v konkurenci Filipín, Dominikánské republiky, Portorika, Itálie a Senegalu. Není zatím jasné, zda by byl Jokič případně k dispozici na olympijském turnaji v Tokiu, kde by Srbové obhajovali stříbrné medaile z Ria.