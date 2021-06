Česko - Chorvatsko 56:84 Nečekaný debakl. Češky na ME doufaly ve výhru, jenže odjíždí s výpraskem

České basketbalistky prohrály i třetí zápas na ME, když Chorvatsku podlehly 56:84. Ve skupině obsadí poslední čtvrtou příčku a na šampionátu končí. Potřetí za sebou se v kontinentálním šampionátu nedostaly do play off. Chorvatky díky prvnímu úspěchu skončily třetí a v pondělí v kvalifikaci o čtvrtfinále se utkají s Bosnou a Hercegovinou.