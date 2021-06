Strašné zklamání. Všechno přestalo klapat, s národním týmem končím, loučí se česká opora

Zklamaná se rozloučila s reprezentační kariérou basketbalová pivotka Renáta Březinová, která musela stejně při své premiéře na velké mezinárodní akci strávit vyřazení už v základní skupině mistrovství Evropy. Po vysoké porážce s Chorvatskem 56:84 v přímém souboji o postup do play off byla z vystoupení ve Štrasburku hodně rozladěná.

"Přijde mi to trošku jako před dvěma roky. Taky před námi byl důležitý zápas, který jsme nezvládly. Nebyla na to atmosféra. Je to škoda, hrozně mě to mrzí, protože to bylo poslední mistrovství Evropy a zápas za národní tým. Je v tom velký smutek, ale prostě to tak asi mělo být," řekla Březinová.

"Pro mě to je strašné zklamání, protože po kvalifikaci jsem se na Evropu fakt těšila, protože jsme hrály skvěle. Pak jsme teda ztratily rozehrávačku (Lenku Bartákovou), což se prostě děje a Léně přeju hodně zdraví. Tady to prostě přestalo všechno nějak klapat," prohlásila Březinová.

Stejně jako před čtyřmi roky doma v Hradci Králové i před dvěma lety v Rize český tým vypadl už v základní skupiny. Tehdy to bylo shodně po jedné výhře. Tentokrát by s Chorvatkami úspěch znamenal po předchozích dvou porážkách posun do kvalifikace play off, ale výběr trenéra Štefana Svitka rozhodující bitvu nezvládl.

Česká basketbalistka Tereza Vyoralová (vlevo) během utkání s Chorvatskem na ME.

fiba.basketball

"My jsme si něco řekly, v první půlce jsme to jakžtakž plnily, pak se tam zase změnily nějaké pokyny a začalo to nefungovat. Nevím, co říct. Přijde mi, že když něco funguje, tak proč to změníme? Pár kusů se vždycky dostane, protože ty hráčky prostě mají kvalitu, dají nějaké koše, ale nevím...," prohlásila Březinová.

"Nejdříve to bylo, že začnu na Tikvičové a na pick and roll budu odstoupená a budu brát nájezdy. Pak to kouč změnil, že si ji vezme Ála (Alena Hanušová), pak Čaki (Kateřina Elhotová). Najednou to prostě přestalo fungovat. Nevím, jaké tam byly změny přesně," doplnila Březinová.

Česká basketbalistaka Julia Reisingerová během zápase s Chorvatskem na ME

fiba.basketball

V druhém poločase už ztráta českého týmu narůstala, přibývaly ztráty a protiútoky. "Tam už to bylo o hlavě a bylo vidět, že jsme to nezvládly," prohlásila Březinová. Na šampionátu byla jednou z šesti hráček, které už měly zkušenosti z velké mezinárodní akce. Další šestice debutovala a Březinová doufá, že některých z nich se v budoucnu stanou nové tahounky.

"Určitě Eliška Hamzová do budoucna může být kvalitní hráčka českého národního týmu. Verča Šípová na konci tou svou snahou byla taková jediná, která to tam držela nad vodou. Uvidíme. Je hrozně těžké nastoupit do takového zápasu, kde vás tým převálcuje ve třetí čtvrtce a pak už se nedaří. Jim spadlo všechno a pro ty holky to bylo těžké se do zápasu nějak dostat," komentovala výkon a nasazení nadějí na rozhodnutý závěr.