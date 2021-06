Basketbalisté musí zabojovat o Tokio bez kapitána. Operace achillovky je jediná možnost, říká Hruban

Jednatřicetiletý křídelník figuroval v širším kádru, ale už na začátku soustředění v Poděbradech nemohl trénovat. Zatímco jeho spoluhráči odehráli pět přípravných utkání, Hruban podstupoval různá vyšetření, která měla odhalit o jak velký zdravotní problém jde. „Achillovka na pravé noze bolí už několik měsíců. Bohužel se ukázalo, že operace je jediná možnost léčby," popisuje své trápení

Do poslední chvíle doufal, že do Kanady bude moct odjet. „Na kvalifikaci jsem se hodně těšil, takže je obtížné přijmout realitu, že u toho nebudu. Nezbyla mi ale jiná možnost než to řešit teď a všechny jiné varianty, než operace by byly jen náplasti na zranění a neřešily by jeho podstatu," líčí Hruban, jenž se musí smířit i s tím, že v případě postupu na OH bude chybět i v Toku.

„Doba rekonvalescence je poměrně přesně daná. Prvních čtrnáct dní na to nebudu moct šlápnout. Pak dalších šest týdnů bude bez zátěže, maximálně nějaké kolo. Přece jen jde o achillovku, která se musí doléčit. Až po těch dvou měsících budu moct opravdu něco začít dělat, připravovat se s balonem a lehčí běhání. Ten proces se nedá nijak urychlit," má celkem jasné vyhlídky na léto.

Na jeho začátku bude muset nervózně sledovat počínání národního týmu v Kanadě s trpkým vědomím, že nemůže pomoct. „Určitě budu ale s klukama v kontaktu. Teda doufám, že mě nechají ve společném chatu a že jim všem najednou budu moct gratulovat a vůbec se s nima pobavit o zápase," říká Hruban.

Samozřejmě pro mě bude těžké sledovat všechno jen u televize, ale takový už je někdy sportovní život," říká Hruban a to ani nemluví o tom, že si bude muset na oba zápasy skupiny s Tureckem i Uruguayí příští týden přivstat, protože začnou vždy ve 4.35 h našeho času. Češi pro zajištění letenek do Tokia potřebují skončit ve skupině nejhůř druzí a pak vyhrát obě utkání proti postupujícím z druhé skupiny, kterou tvoří domácí Kanada, Řecko a Čína.