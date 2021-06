Basketbalistky Chomutova po úspěšné sezoně už nepovede trenér Eisner

Eisner dostal v Chomutově nabídku trénovat i pracovat jako sportovní manažer. "Pro fungování týmu by to z našeho pohledu byl určitě přínos, na druhou stranu si uvědomujeme náročnost a neobvyklost takového spojení a proto plně respektujeme Tomášovo odmítnutí našeho konceptu a následné přijetí nabídky trénování v jiném klubu," uvedl na webu nový sportovní manažer Jakub Kadlec. Nového kouče by rád oznámil do konce června.