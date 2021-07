Zase posílal míč, kam patří. Jsme jako rodina a zkusíme zaskočit i Řecko, říká Schilb

Už je to 41 let od posledního vystoupení basketbalové reprezentace na olympijských hrách. Současný národní tým dělí od cesty na OH v Tokiu jediná výhra. Vítěz duelu Česko-Řecko, který začne v kanadské Victorii v pondělí v 1.05 h našeho času, si už vybojuje účast pod pěti kruhy. Nejstarší z českých hráčů, 37letý Blake Schilb, se fenomenálním výkonem proti Kanadě, kdy táhl tým 31 body, zasloužil o udržení české olympijské naděje při životě.