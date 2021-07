Češi si postup zasloužili, uznal trenér Řeků Pitino, ve funkci skončil

"Nesplnili jsme hlavní cíl, kterým bylo dostat se na olympijské hry. To, co nás vedle skvělého výkonu Čechů srazilo, byla nutnost hrát podruhé ve dvou dnech, bez možnosti se náležitě připravit. My na přípravu hodně dáme a Češi měli nad námi, jako zkušený tým, výhodu v řadě herních parametrů," prohlásil Pitino. "Na doskoky vyhráli 35:23. V asistencích zase 25:12. Snažili jsme se, ale zápas nakonec nedopadl. I to ukazuje na skvělý výkon Česka, které bylo lepší než my," doplnil slavný univerzitní kouč.

Řecko prodloužilo čekání na další olympijskou účast, naposledy hrálo pod pěti kruhy v Pekingu 2008. Vedle obměny kádru se muselo vyrovnat i s absencí Janise Adetokunba, který usiluje s Milwaukee Bucks o titul v NBA.

V semifinále olympijského turnaje v Kanadě sice Řekové přešli přes Turecko, avšak Čechům podlehli o 25 bodů. Čeští basketbalisté se na vrcholný turnaj pro 12 týmů probojovali poprvé v samostatné historii.

"Vedle doskoků měli dobré otevřené trojky a trestné hody. Na rozdíl od nás věděli, jak hrát druhý den po sobě. My jsme ztratili zápas v první čtvrtce, v níž nás přehráli v protiútocích. Hráli skutečně skvěle. Úspěšnost dvoubodových pokusů měli na 76 procentech, trojky za 44 procent. Byl to jejich výborný večer. Skvěle se dali dohromady poté, co měli za sebou v předchozím zápase prodloužení. I to jen ukazuje, jak zkušeným týmem jsou," hodnotil Pitino.

Osmašedesátiletý bývalý trenér New Yorku a Bostonu v NBA po neúspěchu u řecké reprezentace skončil. Přišel k ní předloni, kdy paralelně vedl Panathinaikos Atény. Po loňském odchodu z řeckého velkoklubu převzal univerzitní celek Iona College.

"Už tu sedím jako bývalý trenér a kamarád Jorgose Papajanise, už nejsem reprezentačním trenérem," prohlásil Pitino. "Boj o olympiádu byla pro mě jednorázová dohoda. Myslím, že existuje spousta skvělých řeckých trenérů, kteří mohou pokračovat v tom, co jsme se snažili teď načít, a když budou chtít, určitě jim pomohu," dodal americký kouč.