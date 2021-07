USA - Austrálie 83:91 Soupeř českých basketbalistů v Tokiu prohrál i druhý přípravný zápas před olympiádou

Američané zahájili přípravu porážkou 87:90 s Nigérií a nyní nestačili na Austrálii, přestože ještě ve třetí čtvrtině vedli o deset bodů. Hosté ale skóre otočili a poslední čtyři a půl minuty soupeři nedovolili jediný koš z pole.

"Myslím, že dnes to bylo lepší," citovala agentura AP trenéra USA Gregga Popoviche. "Jsme spolu jen chvíli, takže na řadě věcí ještě musíme pracovat. Ale v prvním poločase jsem bránili tak, jak jsme chtěli. Dobře jsme doskakovali, hráli v tempu a drželi míč. Po přestávce nám došly síly," dodal.

Američané prohráli dva zápasy po sobě teprve potřetí od roku 1992, kdy na olympiádě poprvé mohli startovat hráči z NBA. Dvě porážky za sebou tým USA zaznamenal zatím jen na mistrovstvích světa v roce 2002 a 2019. V prvním případě skončil šestý a ve druhém sedmý těsně za českou reprezentací.

"Není to poprvé, co jsem viděl americký tým hrát náročný zápas. Možná jsem ho neviděl prohrát dvakrát za sebou, ale už jsem viděl, že je soupeř dostal do úzkých," uvedl Damian Lillard, který byl s 22 body nejlepším střelcem USA. "Soupeři se zlepšují, jejich hráči se zlepšují, mají větší sebevědomí, ale hlavně nás chtějí nás porazit za každou cenu. A na palubovce je to rozhodně vidět," přidal.

"Abychom byli konkurenceschopní, musíme hrát v obraně na sto procent. Zejména proti tak silnému soupeři jako jsou Američané. A dnes to nebylo vůbec špatné. Měli jsme dobrou přechodovou fázi a proměňovali jsme jasné koše. Ale ještě máme před sebou dost práce, protože od nás čekám víc," přidal s 22 body nejlepší střelec Austrálie Patty Mills.