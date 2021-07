Posilou basketbalistů Nymburka se stal Američan Rivers

"Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dotáhnout příchod Demetreho do Nymburka. Chci poděkovat svému partnerovi Nunovi Pedrosovi z Flex Basketball Management za skvělou spolupráci a také vedení ERA Basketball Nymburk za rychlé jednávání," uvedl hráčský agent Jan Hubálek, který pomáhal přestup realizovat.

"Demetre měl loni skvělou sezonu v Maďarsku, která mu vynesla spoustu nabídek a zájem z celé Evropy (Rumunsko, Řecko, Německo, Francie a další). Demetreho velmi oslovil styl hry Nymburka a je přesvědčený, že skvěle zapadne do systému hry. Jistě pomůže k dalšímu úspěchu v Lize mistrů a stane se jedním z lídrů týmu," dodal Hubálek.

Rivers absolvoval Mercer University a ve třech sezonách patřil do základní sestavy týmu v NCAA. V roce 2018 si vyzkoušel G League v dresu Maine Red Claws, ale brzy nato zamířil do Evropy, kde ho angažoval estonský celek Pärnu. Předloni odešel do Maďarska. Nejprve oblékal dres Šoproně, poté přestoupil do Kaposváru, kde byl s 36 minutami za zápas nejvytíženějším hráčem maďarské ligy. Měl průměry 17,7 bodu, 5,1 doskoku a 1,1 asistence.

Demetre chtěl původně hrát stejně jako jeho starší bratr americký fotbal, ale otec ho přihlásil na basketbal. "Neustále jsem hrál na venkovním hřišti. Rodiče na mě museli volat z okna, abych šel domů, že už je tma," uvedl Rivers v tiskové zprávě nymburského klubu. Na střední škole získal přezdívku Meech. "Trenér ještě neznal moje jméno správně a chtěl ho zkrátit, tak na mě začal volat Meechie a Meech. A spoluhráči mi tak začali říkat také a už mi to zůstalo," dodal Rivers.

První posilou Nymburka ze zahraničí se stal australský pivot Gorjok Gak. Z cizinců z minulé sezony zůstal jen Američan Jerrick Harding.